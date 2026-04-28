Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 11:36

В России может появиться аналог прокатных удостоверений для видеоигр

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила создать в России аналог прокатных удостоверений для видеоигр и поддержать отечественных разработчиков, передает ТАСС.

"Надо начать хотя бы с маленьких шагов, я говорила об элементарных моментах – прокатных удостоверениях по аналогии с фильмами, которые есть, хотя бы для компьютерных игр", – подчеркнула парламентарий.

Депутат призвала работать над поддержкой структур, которые выпускают игры с традиционными ценностями.

Ранее Сергей Собянин рассказал о значении создания кластеров кино и видеоигр. По его словам, это имеет экономический и политический смыслы. Как подчеркнул мэр столицы, от того, что смотрят граждане и во что они играют, зависит их представление о мире, его устройстве и приоритетах.

Между тем создатели российской игры "Смута" объявили о выходе ее обновленной версии под названием "Смута 1612". Разработчики уточнили, что новый проект будет переведен на фреймворк "Царский выбор", созданный в рамках "Земского собора". К нему добавят систему освещения "Светлица", а также проведут глубокую оптимизацию под процессоры "Байкал".

