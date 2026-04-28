Уголовное дело возбуждено по факту пожара на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, дело заведено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Возгорание произошло в строящемся здании по адресу 2-й Амбулаторный проезд, дом 14, 28 апреля. По данным МЧС, там загорелись 2-й и 3-й этажи. СМИ писали, что огонь продолжает распространяться.

При пожаре погибли 3 человека, еще 7 пострадали. Всего спасти удалось 31 человека. Пожару присвоен пятый, максимальный номер сложности. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка.

На место ЧП также прибыли специалисты Центра медицины катастроф и скорой помощи. Установление обстоятельств и причин пожара контролирует Савеловская межрайонная прокуратура.

В связи с возгоранием в столице перекрыли движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку. Участок закрыт от 2-го Амбулаторного проезда до улицы Часовой.