Глава ВВС ФРГ Нойманн: НАТО будет бить по Калининграду и Петербургу при войне с РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

НАТО будет бить по Калининграду и Санкт-Петербургу в случае конфликта с Россией. Об этом в интервью The Telegraph заявил командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн.

"Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы <…> действовать в определенных регионах", – сказал он, оценивая положение на восточной границе.

Он обратил внимание, что Калининград окружен странами – членами Североатлантического альянса, а в Петербурге находятся ключевые военно-морские объекты. Также среди основных целей на российской территории, по его словам, Кольский полуостров и Черное море.

Ранее в шведском комитете по обороне заявили, что боевые действия между РФ и НАТО могут начаться в скором времени. Они якобы могут быть связаны с попыткой проверить "сплоченность и авторитет НАТО". Утверждалось, что развитие ситуации зависит от неких "благоприятных политических условий для Москвы".