Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 07:49

Политика

В Москве начали прием заявлений для голосования от жителей других регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Совершеннолетние граждане России смогут подать заявление на внесение в список избирателей для участия в выборах в Госдуму в столичных центрах госуслуг "Мои документы" по месту фактического проживания с 3 августа по 14 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетить офис можно без предварительной записи. Подача заявления проходит при личном обращении и может быть зарегистрирована один раз. Для получения услуги необходимо предоставить российский паспорт или временное удостоверение личности, выданное органом внутренних дел. В день обращения россияне могут получить отрывную часть заявления, которая подтверждает его подачу. После этого территориальная избирательная комиссия внесет гражданина в перечень избирателей.

Проверить наличие заявления можно в сервисе "Мобильный избиратель". Если гражданин уже подавал документ и хочет изменить участок, то ему нужно аннулировать заявление. Это можно сделать также в "Моих документах".

Жители российских регионов смогут отдать свой голос на любых участках в столице при помощи терминалов электронного голосования. Граждане из Республики Мордовии и Тывы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей смогут принять участие в голосовании за высших должностных лиц своих субъектов.

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся и иные совмещенные с голосованием выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября.

Выбрать участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) при помощи сервиса "Найти свой избирательный участок". Подать заявление на участие в выборах по месту проживания можно и онлайн на портале "Госуслуги".

Кроме того, россияне смогут проголосовать как минимум в 31 стране мира. Речь идет о 6 странах Европы, 15 государствах Азии, 7 – Африки, 2 – Северной Америки и 1 – Южной Америки.

В Москве организуют электронное голосование на выборах в Госдуму

Читайте также


политикавыборы2026город

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика