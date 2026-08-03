В Москве начали прием заявлений для голосования от жителей других регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Совершеннолетние граждане России смогут подать заявление на внесение в список избирателей для участия в выборах в Госдуму в столичных центрах госуслуг "Мои документы" по месту фактического проживания с 3 августа по 14 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетить офис можно без предварительной записи. Подача заявления проходит при личном обращении и может быть зарегистрирована один раз. Для получения услуги необходимо предоставить российский паспорт или временное удостоверение личности, выданное органом внутренних дел. В день обращения россияне могут получить отрывную часть заявления, которая подтверждает его подачу. После этого территориальная избирательная комиссия внесет гражданина в перечень избирателей.

Проверить наличие заявления можно в сервисе "Мобильный избиратель". Если гражданин уже подавал документ и хочет изменить участок, то ему нужно аннулировать заявление. Это можно сделать также в "Моих документах".

Жители российских регионов смогут отдать свой голос на любых участках в столице при помощи терминалов электронного голосования. Граждане из Республики Мордовии и Тывы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей смогут принять участие в голосовании за высших должностных лиц своих субъектов.

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся и иные совмещенные с голосованием выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября.

Выбрать участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) при помощи сервиса "Найти свой избирательный участок". Подать заявление на участие в выборах по месту проживания можно и онлайн на портале "Госуслуги".

Кроме того, россияне смогут проголосовать как минимум в 31 стране мира. Речь идет о 6 странах Европы, 15 государствах Азии, 7 – Африки, 2 – Северной Америки и 1 – Южной Америки.

