Суд в Москве обязал оркестр выплатить пианисту 1,2 млн рублей за увольнение

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Столичный суд признал незаконным увольнение пианиста из оркестра и обязал коллектив выплатить музыканту 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Мужчину приняли в оркестр на должность пианиста с зарплатой 184 тысячи рублей в месяц, однако в период испытательного срока работодатель решил уволить его из-за неудовлетворительного результата испытания.

В служебной записке указывалось, что мастерство музыканта не соответствует занимаемой должности, также он опаздывал на репетиции и неточно выполнял задачи, поставленные художественным руководителем.

Музыкант обратился в суд с иском, назвав увольнение незаконным. Он утверждал, что его уволили 14 декабря, а уведомление о предстоящем увольнении вручили только на следующий день. Также при приеме на работу его не ознакомили с должностной инструкцией, хотя такая обязанность лежит на работодателе.

Суд установил, что, несмотря на замечания относительно игры и поведения, к дисциплинарной ответственности пианиста не привлекали. Работодатель в период испытательного срока не указывал на конкретные недостатки и не давал рекомендации по их устранению.

Работодатель должен доказать факт неудовлетворительной работы сотрудника, говорится в решении суда. Доказательств, убедительно свидетельствующих о ненадлежащем выполнении должностных обязанностей, ответчик не представил.

В результате суд восстановил артиста на работе и взыскал с оркестра 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее директора по продажам одной из московских инженерных компаний уволили за разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek.

После увольнения сотрудница обратилась в суд с требованием отменить приказ и была согласна на расторжение трудового договора по соглашению сторон с выплатой 5 миллионов рублей. Однако суд не нашел оснований для признания приказа об увольнении незаконным и отклонил все требования.