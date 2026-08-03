Daily Mail: экс-супруг Николь Кидман Урбан расстроился из-за ее романа с бизнесменом

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Бывший муж актрисы Николь Кидман, певец Кит Урбан, расстроился из-за ее отношений с бизнесменом Майклом Рейнштейном. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Как рассказал изданию инсайдер из окружения звезд, фотографии, на которых Кидман запечатлена в объятиях Рейнштейна, стали для Урбана ударом. По словам собеседника, певец до последнего надеялся на восстановление отношений с бывшей супругой.

"У него еще оставалась надежда на примирение. Он совершенно опустошен и снова переживает это глубокое чувство утраты", – поделился собеседник.

Инсайдер добавил, что Урбан обычно избегает публичных романов и предпочитает держать личную жизнь в тайне. Однако теперь, узнав о новом возлюбленном бывшей жены, певец решил не отставать.

"Не удивляйтесь, если у Кита появится свой собственный "роман из мести". Он понимает, что ему нужно двигаться дальше", – отметил собеседник.

О расставании Урбана и Кидман стало известно осенью 2025 года. Их официальный союз продлился 19 лет. По данным инсайдеров, Кидман до последнего пыталась спасти брак.

Причиной расторжения брака актриса назвала "непреодолимые разногласия". Однако, по данным источников, расставание могло произойти из-за новой возлюбленной Урбана.

В июле 2026 года журналисты писали, что певец отказался отмечать день рождения дочки Сандей Роуз вместе с бывшей супругой. Отмечалось, что паре еще "слишком тяжело" сидеть за одним столом.