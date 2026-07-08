Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 12:29

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Daily Mail: Кит Урбан не захотел встречаться с Николь Кидман на дне рождения дочери

Кит Урбан не захотел встречаться с Николь Кидман на дне рождения дочери

Фото: Legion-Media.com/Erik Pendzich

Певец Кит Урбан отказался отмечать день рождения дочки Сандей Роуз вместе с бывшей супругой, актрисой Николь Кидман. Об этом сообщило издание Daily Mail, передала "Газета.ру".

Музыкант появится на праздничном обеде, где будут Сандей Роуз и ее сестра Фейт Маргарет. Он приглашен и на официальную вечеринку в честь 18-летия дочери. Однако там будет Кидман, поэтому Урбан решил пропустить мероприятие.

"Николь и Киту еще слишком тяжело сидеть за одним столом", – отметил инсайдер.

Поэтому после обеда певец отправится выступать на вечер кантри-музыки, который пройдет в рамках музыкального фестиваля Lakefront Music Fest.

О расставании Урбана и Кидман стало известно осенью 2025 года. Их официальный союз продлился 19 лет. Актриса назвала причиной расторжения брака "непреодолимые разногласия".

Журналисты спрашивали обладательницу премии "Оскар", как она себя чувствует. Кидман подчеркивала, что держится. По данным инсайдеров, бывшие супруги договорились о совместной опеке над детьми.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика