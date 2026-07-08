Daily Mail: Кит Урбан не захотел встречаться с Николь Кидман на дне рождения дочери

Фото: Legion-Media.com/Erik Pendzich

Певец Кит Урбан отказался отмечать день рождения дочки Сандей Роуз вместе с бывшей супругой, актрисой Николь Кидман. Об этом сообщило издание Daily Mail, передала "Газета.ру".

Музыкант появится на праздничном обеде, где будут Сандей Роуз и ее сестра Фейт Маргарет. Он приглашен и на официальную вечеринку в честь 18-летия дочери. Однако там будет Кидман, поэтому Урбан решил пропустить мероприятие.

"Николь и Киту еще слишком тяжело сидеть за одним столом", – отметил инсайдер.

Поэтому после обеда певец отправится выступать на вечер кантри-музыки, который пройдет в рамках музыкального фестиваля Lakefront Music Fest.

О расставании Урбана и Кидман стало известно осенью 2025 года. Их официальный союз продлился 19 лет. Актриса назвала причиной расторжения брака "непреодолимые разногласия".

Журналисты спрашивали обладательницу премии "Оскар", как она себя чувствует. Кидман подчеркивала, что держится. По данным инсайдеров, бывшие супруги договорились о совместной опеке над детьми.