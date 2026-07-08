Британский ЗРК Rapid Ranger впервые уничтожен в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В зоне специальной военной операции (СВО) впервые уничтожен зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger британского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в зоне ответственности группировки "Запад" потери противника составили свыше 220 человек личного состава. Также были уничтожены бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 единиц автомобильной техники и 2 артиллерийских орудия.

Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Одной из целей стал приборостроительный завод "Буревестник" в Киеве, производящий радиоэлектронику, системы управления и средства навигации для военных нужд. Также поражены были предприятия ОПК и энергетической сферы в Киеве и области и объекты аэродромной инфраструктуры в нескольких регионах.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что армия России не только сохранит нынешнюю интенсивность ударов по украинскому ВПК, но и увеличит ее.