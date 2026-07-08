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08 июля, 12:55

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Песков: РФ принимает меры для минимизации опасности терактов против мировой энергосистемы

Песков прокомментировал атаку БПЛА на "Голубой поток"

Фото: kremlin.ru

Россия принимает максимальные меры для минимизации опасности терактов Украины в отношении мировой энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку на "Голубой поток".

"Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы", – подчеркнул представитель Кремля.

Он указал, что Москва неоднократно обращала внимание Анкары на подобную деятельность Киева, а также на постоянные попытки атаковать инфраструктурные объекты, связанные с перекачкой газа по "Голубому потоку" и "Турецкому потоку".

Беспилотники атаковали компрессорную станцию "Краснодарская" "Голубого потока" во вторник, 7 июля. Специалисты продолжают работать над устранением повреждений. В компании "Газпром" заявляли, что целью атаки был срыв бесперебойных поставок, однако оперативно принятые меры позволили избежать такого развития событий.

Атаки на объекты "Газпрома", которые обеспечивают поставки по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток", происходили и ранее. В Кремле называли эти случаи тревожными.

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