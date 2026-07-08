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08 июля, 12:46

Спорт

Спорткомплекс с крытым манежем и футбольным полем появится в Сокольниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплекс футбольной базы клуба "Спартак-Москва" появится в районе Сокольники. Он займет участок площадью 19,5 гектара в Малом Оленьем переулке, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь комплекса, который расположится рядом со станциями метро "Преображенская площадь" и "Сокольники", превысит 64 тысячи квадратных метров. Он включит в себя основное здание базы, крытый манеж, здание службы эксплуатации и футбольный стадион на 500 мест с медиавышкой.

"Особое внимание инвестор уделит благоустройству: более 10 гектаров территории будет отведено под озеленение, что позволит гармонично вписать комплекс в окружающую среду", – указал Ефимов.

Это позволит не только организовать новые рабочие места, но и подтолкнуть граждан к увлечению любительским и профессиональным спортом. Также реализация проекта создаст дополнительные возможности для проведения соревнований, тренировок и массовых спортивных мероприятий.

На первых трех этажах здания базы появится малый манеж, тренажерные залы, спа-центр с бассейном, столовые, административные и офисные помещения, медблок. Выше будут жилые блоки для проживания спортсменов. Крыша также будет эксплуатируемой.

"Крытый манеж также будет многофункциональным: на первом этаже появится футбольное поле стандартного размера, на втором – корты для падела, на третьем – зал борьбы, а на минус первом оборудуют тренажерные зоны и раздевалки", – добавил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Фасады здания базы облицуют светопрозрачными стеклопакетами с заполнением, а ниши типовых этажей – алюминиевыми сотовыми панелями. Также появится навесной фасад на декоративном горизонтальном поясе. Кроме того, на территории организуют 170 машино-мест, из них 95 расположат на подземной парковке.

Кроме того, на западе Москвы появится гостиница, где будут размещать спортсменов во время командных сборов и соревнований. Архитектурный облик здания уже согласован. Гостиницу возведут в Ново-Переделкине на Новоорловской улице. Она дополнит созданное в районе спортивное ядро столицы.

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