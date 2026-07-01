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01 июля, 16:22

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал об обновлении жилищного фонда в ТиНАО

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В ТиНАО программа реновации идет по установленным планам. Жители въезжают в качественные и современные дома, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В частности, новый жилой комплекс появился по адресу улица Чапаева, дом № 4. Он расположен недалеко от станции Щербинка МДЦ-2. В пешей доступности находятся школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины и спортивные клубы. В квартиры с улучшенной отделкой переедут 56 семей из домов № 14, 16 и 18 по улице Мостотреста.

Другой важный объект для ТиНАО – культурно-досуговый центр "Шишкин Лес". Он станет новой точкой притяжения местных жителей, уверен градоначальник. Объект построили в одноименном поселке Краснопахорского района в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.

В пятиэтажном здании сделают концертный зал на 407 мест с вестибюлем, помещения студий и кружков, спортивный и хореографический залы, а также библиотеку. Кроме того, там разместится Михайлово-Ярцевская детская школа искусств. Это учреждение Собянин назвал кузницей талантов столицы. В нем обучаются более 300 детей и более половины из них являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов.

Раньше школа работала в помещениях по двум разным адресам, а теперь образовательный процесс будет сосредоточен в одном месте, что сделает обучение более комфортным для учащихся и преподавателей, добавил мэр.

Ранее Собянин посетил новое здание детской школы искусств на улице Никитина в Филимонковском районе. Занятия там начнутся 1 сентября. Раньше школа находилась в двухэтажном кирпичном здании, потом функционировала на базе общеобразовательной школы № 2065. Однако занимаемой площади было недостаточно, в связи с чем было построено новое здание.

В ТиНАО построили и отремонтировали пять школ за счет городского бюджета

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