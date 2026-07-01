"Яндекс Такси" не зафиксировал роста цен из-за проблем с топливом

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"Яндекс Такси" не видит роста цен из-за трудностей с топливом. Также не зафиксировано оттока водителей, заявила пресс-служба компании в комментарии ТАСС.

"Однако в ряде городов, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно. Мы понимаем, что это усложняет их работу и сокращает время на линии, поэтому принимаем меры", – подчеркнули представители сервиса.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом в стране. По ее словам, власти принимают необходимые меры. Она подчеркнула, что выход будет найден.

Сложности на российском топливном рынке России возникли в конце мая 2026 года. В ряде регионов фиксируются очереди на заправках.

Правительство взяло ситуацию под особый контроль. Владимир Путин говорил о необходимости дополнительных мер, которые позволили бы стабильно снабжать бензином и дизелем людей, бизнес и социально значимые организации.