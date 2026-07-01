Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

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Ограничения на полеты сняты в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры безопасности ввели в авиагаванях утром в среду, 1 июля. Аэровокзалы принимали и выпускали самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Граждан также призвали следить за статусом рейса на табло аэропорта.

Ограничения были связаны с очередной попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Москву. На подлете к городу нейтрализованы шесть вражеских беспилотников. По словам Сергея Собянина, на месте падения обломков работали экстренные службы.