01 июля, 09:40Транспорт
Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Столичные аэропорты Внуково и Домодедово перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве пояснили, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Также пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов. Актуальную информацию можно уточнить на табло аэропорта.
Ограничения также вводились в аэропортах Московского региона вечером 30 июня. Домодедово, в частности, не отправлял и не принимал самолеты. Спустя время ограничения сняли.