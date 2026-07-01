Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Также пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов. Актуальную информацию можно уточнить на табло аэропорта.

Ограничения также вводились в аэропортах Московского региона вечером 30 июня. Домодедово, в частности, не отправлял и не принимал самолеты. Спустя время ограничения сняли.