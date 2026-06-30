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30 июня, 14:13

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CNN: пассажирский самолет столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Нью-Йорка

Пассажирский самолет столкнулся с дроном при посадке в аэропорту Нью-Йорка

Фото: depositphotos/Shebeko

Пассажирский самолет авиакомпании JetBlue Airways столкнулся с беспилотником при заходе на посадку в Нью-Йорке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на CNN.

ЧП произошло 29 июня в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Сначала пилот рейса № 948 подтвердил готовность к посадке, но немногим позже врезался в БПЛА. Удар пришелся в зону кабины пилотов. Несмотря на случившееся, самолет совершил успешную посадку, пассажиры покинули борт.

После осмотра воздушного судна не удалось найти повреждений или следов столкновения, но судно все же вывели из эксплуатации для дополнительной проверки. Также расследование организовало федеральное управление гражданской авиации США.

Ранее небольшой самолет врезался в 109-этажный небоскреб Чайна-Цзунь, который является самым высоким зданием в Пекине. В результате погиб пилот самолета, а еще 13 человек пострадали.

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