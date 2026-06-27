Один человек погиб при столкновении самолета с небоскребом в Пекине

Фото: AP Photo/Han Guan Ng

Один человек погиб в результате столкновения легкомоторного самолета с небоскребом в китайском Пекине. Еще 13 пострадали, сообщила пресс-служба администрации столичного района Чаоян.

По ее данным, единственным на борту судна был пилот, который погиб.

ЧП произошло 26 июня. Небольшой самолет врезался в 109-этажный небоскреб Чайна-Цзунь, который является самым высоким зданием в Пекине. По предварительным данным, инцидент случился с самолетом Sunward SA 60L Aurora, который принадлежит местной авиакомпании.

Ранее в аэропорту Антальи самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара. В результате пострадал один пассажир, а всего с борта эвакуировали 267 пассажиров. Состояние пострадавшего оценивается как нормальное.

