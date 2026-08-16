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16 августа, 17:17

Транспорт

15 автобусов КамАЗ-4290 поступили в столицу для маршрутов "Москва – область"

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

На эксплуатационные площадки "Тушино" и "Гольяново" Мосгортранса поступили 15 новых автобусов среднего класса КамАЗ-4290. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Новые автобусы уже работают на маршруте № 1465 от станции метро "Ховрино" до Подрезкова. В ближайшее время они выйдут и на другие маршруты проекта "Москва – область".

По словам заммэра, обновление парка автобусов для пригородных маршрутов продолжается. В 2026 году на площадки Мосгортранса пришли уже более 450 современных машин разных классов и модификаций.

"Поездки из столицы в ближайшее Подмосковье становятся еще более комфортными и безопасными", – добавил Ликсутов.

До 2028 года в систему московского транспорта планируют включить не менее 30% действующих пригородных маршрутов. Это позволит сделать поездки комфортнее и даст импульс развитию транспортной инфраструктуры региона.

Ранее стало известно, что российский автопроизводитель "КамАЗ" ведет разработку пассажирского транспорта с системой автоматизированного вождения. Появление беспилотных автобусов на дорогах будет происходить поэтапно, с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере создания нормативной базы.

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