Возврат денег за отмененные концерты Канье Уэста начнется 12 октября

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Зрители, купившие билеты на отмененные концерты рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, смогут вернуть деньги с 12 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале агентства Say Agency, которое организовывало мероприятия.

В агентстве подчеркнули, что концерты не состоятся в запланированные даты. При этом организатор поблагодарил всех, кто поддерживал компанию и ждал мероприятий. Уточняется, что правила и условия возврата билетов будут опубликованы позже.

Концерты Уэста в Петербурге были анонсированы в августе 2026 года, их должны были провести на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако площадка указала, что договор на проведение концертов не заключала и принять артиста не сможет. Американское агентство Access Opera, выступающее партнером концертного тура рэпера, подтвердило отмену его выступления.

По данным СМИ, мероприятия отменили из-за того, что их не согласовали с властями города. Кроме того, против их проведения выступили силовики.

В частности, в МИД РФ заявляли, что рэпер не принес извинений за поддержку нацизма перед народами, живущими в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что в 2025 году, накануне Дня Победы, рэпер выпустил клип, в каждом припеве которого звучит восхваление Адольфа Гитлера, а в конце вмонтирована аудиозапись выступления нацистского лидера.

