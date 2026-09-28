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Политика

Захарова напомнила, что Канье Уэст не извинился перед россиянами за поддержку нацизма

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что американский рэпер Канье Уэст не принес извинений за поддержку нацизма перед русскими, белорусами и другими народами, живущими в России. Об этом она высказалась в подкасте блогеру Георгию Иващенко.

Дипломат отметила, что именно в канун годовщины Победы, 8 мая 2025 года, Уэст выпустил клип, в каждом припеве которого звучит "слава Гитлеру", а в конце вмонтирована аудиозапись выступления Гитлера 1930-х годов.

"Когда я слышу, что он как бы извинился перед евреями, я хочу задать вопрос: а перед русскими? А перед белорусами? А перед людьми других национальностей, которые здесь живут в нашей стране, извинился? Я вам могу сказать: нет, не извинился. А к нам, чья страна потеряла 27 миллионов человек от как раз Гитлера, не надо извиняться?" – сказала Захарова.

По ее словам, когда настоящие блокадники, которые еще живы, узнали, что в Санкт-Петербурге будет выступать артист, спевший 8 мая 2025 года песню со словами "хайль" и "Гитлер", один из них стал задыхаться и не мог поверить в происходящее.

Концерты Уэста в Петербурге были анонсированы в августе, их планировали провести на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако спустя время площадка заявила, что договор на выступления не подписывала и принять артиста не сможет.

При этом агентство Say Agency, выступающее организатором концертов, продолжало заявлять о подготовке шоу, а афиша мероприятия оставалась на сайте агентства. На этом фоне покупатели попытались сдать билеты, но столкнулись с проблемами. Это стало причиной разбирательства в Роспотребнадзоре, после чего организатору концерта вынесли предостережение.

Через некоторое время страница мирового тура рэпера, посвященная выступлениям в России, исчезла с его сайта и стала показывать только ошибку 404. Однако и тогда об официальной отмене концертов организаторы не объявляли.

В Say Agency пообещали раскрыть всю официальную информацию о выступлениях Уэста в среду, 30 сентября. Организаторы не уточнили, будет ли подтверждение проведения шоу в объявленные раньше даты и где оно может состояться.

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