Пропавшая во время отдыха в Абхазии российская туристка убита

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Туристка из Оренбургской области, пропавшая в абхазском городе Гагра, убита. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

В ходе поисков был установлен круг общения пропавшей. Подозрение пало на временно проживающего и работающего в Гагре жителя Гудауты Эдгара Абухбу. Как выяснилось, вечером 23 сентября он встретился с россиянкой на проспекте Ардзинба и уехал с ней на такси. Мужчину 2001 года рождения доставили в управление внутренних дел, где он признался в совершении преступления.

По словам задержанного, он задушил девушку в съемном жилье в селе Псахара в ходе внезапно вспыхнувшего конфликта. На следующий день он взял машину знакомого и вывез тело в район Бзыбского ущелья, спрятав его в кустах. Личные вещи погибшей были выброшены в мусорный бак.

Следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты собрали необходимые материалы. Расследование ведет прокуратура Гагрского района.

26-летняя россиянка отдыхала в Абхазии с подругой и должна была уехать 24 сентября, однако приняла решение задержаться еще на несколько дней. Девушка продлила аренду жилья, после чего перестала появляться по месту временного проживания, а ее телефон был отключен.

