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27 сентября, 22:59

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RTL: самолет Lufthansa экстренно сел в Лионе из-за возгорания пауэрбанка

Самолет Lufthansa экстренно сел в Лионе из-за возгорания пауэрбанка

Фото: AP/Michael Probst

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон, экстренно приземлился в Лионе из-за возгорания пауэрбанка в салоне. Об этом сообщает телеканал RTL.

Инцидент произошел 26 сентября. По данным сервиса Flightradar24, самолет начал снижение над Швейцарией примерно через час после начала полета. Как уточнил представитель авиакомпании, перед приземлением экипаж подал сигнал об аварийной ситуации.

Устройство было помещено в специальный пакет для литиевых аккумуляторов. На борту находились 198 пассажиров и 6 членов экипажа. После инцидента всем им предоставили номера в гостиницах для ожидания следующего рейса.

Ранее самолет российской авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Анталью, экстренно сел в международном аэропорту Минеральные Воды. Причиной стало повышение температуры в салоне и необходимость дополнительной проверки системы кондиционирования.

Посадка прошла штатно. Пассажиров отправили в пункт назначения другим самолетом.

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