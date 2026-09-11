Пассажиров самолета на Кипре высадили из-за сообщения об угрозе взрыва

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Пассажиров рейса, который должен был вылететь из международного аэропорта Ларнаки в одну из европейских стран, попросили покинуть самолет после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщила кипрская полиция.

В связи с этим вылет воздушного судна задержали для проведения расследования. В полиции отметили, что были задействованы стандартные протоколы, а профильные службы приняли необходимые меры для проверки информации.

По данным медиагруппы "Филелефтерос", из самолета также выгрузили весь багаж, а предупреждение об угрозе взрыва было передано по факсу.

Название авиакомпании и аэропорт назначения в сообщениях полиции и СМИ не раскрываются.

Ранее самолет авиакомпании Corendon, летевший из Уфы в Анталью, совершил экстренную посадку в аэропорту Кайсери из-за технических проблем. По данным журналистов, у самолета отказал правый двигатель. На борту воздушного судна находились 160 человек, в том числе россияне.