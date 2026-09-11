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11 сентября, 18:59

Культура

Фильм о войне в Газе получил 25 минут оваций на Венецианском кинофестивале

Фото: AP Photo/Invision/Scott A Garfitt

Документальный фильм NAZA о войне в секторе Газа получил 25 минут оваций на Венецианском кинофестивале, что стало рекордом среди таких крупных мероприятий. Об этом сообщает Deadline.

Во время оваций режиссеры фильма – израильтяне Юваль Абрахам и Рейчел Сзор – сохраняли серьезность. При этом часть зрителей развернули палестинские флаги.

В фильме представлены анонимные интервью с 24 сотрудниками израильских спецслужб. Беседы с ними проводились ночью на крышах Тель-Авива.

Название NAZA ("Сопутствующий ущерб") – это внутренний код израильской разведки. Он обозначает допустимое количество гражданских лиц, которые могут пострадать в результате удара.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Москве состоится вторая церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Мероприятие назначено на 12-е число. Идейный вдохновитель премии режиссер Никита Михалков заявил, что это мероприятие подарит возможность насладиться хорошими фильмами из разных уголков мира.

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