Фильм о войне в Газе получил 25 минут оваций на Венецианском кинофестивале

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Документальный фильм NAZA о войне в секторе Газа получил 25 минут оваций на Венецианском кинофестивале, что стало рекордом среди таких крупных мероприятий. Об этом сообщает Deadline.

Во время оваций режиссеры фильма – израильтяне Юваль Абрахам и Рейчел Сзор – сохраняли серьезность. При этом часть зрителей развернули палестинские флаги.

В фильме представлены анонимные интервью с 24 сотрудниками израильских спецслужб. Беседы с ними проводились ночью на крышах Тель-Авива.

Название NAZA ("Сопутствующий ущерб") – это внутренний код израильской разведки. Он обозначает допустимое количество гражданских лиц, которые могут пострадать в результате удара.

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