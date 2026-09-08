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08 сентября, 20:28

Культура

Вышел первый тизер "Искусственного" с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом

Видео: youtube.com/NEON

Кинокомпания Neon представила дебютный тизер драматической биографической комедии "Искусственный" Луки Гуаданьино с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом.

Фильм расскажет о кризисе в OpenAI в 2023 году. В центре сюжета – противостояние генерального директора компании Сэма Альтмана, которого сыграл Гарфилд, и сооснователя и главного научного сотрудника Ильи Суцкевера, роль которого исполнил Борисов.

В фильме также снялись Федор Федотов, Моника Барбаро, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман и другие. Сценарий написал Саймон Рич, известный по ситкому "Мужчина ищет женщину".

Ранее от проката картины отказались Netflix, A24, Focus и Amazon, после чего права на ленту приобрела Neon. Моника Барбаро, сыгравшая одну из экс-руководительниц OpenAI, рассказала, что фильм сочетает в себе элементы байопика, комедии и хоррора. По ее словам, работа требовала очень тщательного исследования.

Мировая премьера "Искусственного" запланирована на 25 декабря. До этого ленту презентуют 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале.

Между тем начались съемки четвертой части фильма "Мумия". Информацию подтвердил актер и исполнитель роли Рика О’Коннелла Брендан Фрейзер. Премьера новой ленты запланирована на 15 октября следующего года, однако подробности картины пока не раскрываются.

Предыдущий фильм культовой франшизы вышел в 2008 году. Картина получила сдержанные оценки кинокритиков.

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