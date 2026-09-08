Fars: взрывы прогремели на юге Ирана

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Взрывы прогремели у берегов портового города Джаск на юге Ирана, сообщает иранское агентство Fars.

По данным агентства, звуки взрывов раздались со стороны моря. Местные источники подтверждают, что инцидент произошел в акватории у побережья города. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Ранее США нанесли серию ударов по иранским объектам. Среди пораженных целей – позиции ПВО, радиолокационные системы, морские средства, объекты, связанные с установкой мин, а также узлы связи.

Позднее Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении ударов баллистическими ракетами по корабельной группе американских ВМС США. Целью стали авианосец и эсминец США, которые, по версии иранской стороны, препятствовали передвижению иранских судов и участвовали в морской блокаде.