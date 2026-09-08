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08 сентября, 20:51

Происшествия

Мужчины изнасиловали юношу в Пакистане после знакомства в TikTok

Фото: 123RF.com/burdun

В Пакистане 16-летний подросток стал жертвой изнасилования после того, как согласился на предложение незнакомцев сделать его звездой соцсети TikTok. Об этом сообщает портал Pro Pakistani.

Инцидент произошел в городе Сахивал. По информации издания, юноша несколько лет назад потерял отца и жил с матерью. Он часто публиковал видео в TikTok.

С ним связался незнакомец и предложил сотрудничество, пообещав сделать юношу звездой соцсети. Подросток согласился и поехал на встречу, где его ждали двое мужчин. Угрожая ножом, они отобрали у него телефон и заставили выпить безалкогольный напиток с одурманивающим веществом.

Позднее на место прибыли еще двое. Вскоре подросток потерял контроль, и мужчины изнасиловали его. После этого они бросили его и скрылись.

Дома юноша рассказал о случившемся матери, которая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозреваемых задержали.

Ранее в Индии отец 16-летней девушки изнасиловал ее, а затем продал их общего ребенка. Задержаны восемь человек: отец потерпевшей и ее тетя, медицинские работники, которые принимали роды, и возможный покупатель ребенка. Возбуждено дело по статьям об изнасиловании, подделке документов, незаконных действиях с несовершеннолетним и других преступлениях.

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