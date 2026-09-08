Лавров: Уиткофф и Кушнер в переговорах не требуют ничего несправедливого

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американские переговорщики – спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер – в диалоге с Москвой по Украине не требуют невозможного и не выдвигают несправедливых условий. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

"А Европа занимается именно вторым", – подчеркнул министр, добавив, что Москва не откажется от переговоров, если они направлены на решение проблемы, а не на ультиматум.

Россия открыта к переговорам, однако на время их проведения не будет прекращать решение задач военными методами. По его словам, Москва по просьбе американской стороны объявила трехдневное перемирие, чтобы эмиссары США съездили в Киев.

Министр также напомнил о саммите в Анкоридже, где Владимир Путин принял предложенные американским президентом Дональдом Трампом компромиссы в неизменном виде. По словам Лаврова, это было предложение США, привезенное Уиткоффом за несколько дней до встречи.

"(Путин. – Прим. ред.) сказал, что он подумал, и считает, что любая договоренность так или иначе содержит в себе элементы компромисса, но он берет на себя ответственность это принять, и народ его поймет", – пояснил Лавров.

Он добавил, что был удивлен заявлению госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты не могут быть посредниками, поскольку однозначно поддерживают Украину.

Кроме того, Лавров обратил внимание на продолжающееся продление антироссийских санкций со стороны США. По его словам, это мало вяжется с настроениями, которые американская делегация транслирует на переговорах.

Говоря о длительности специальной военной операции, министр отметил, что она будет зависеть в том числе от того, насколько разумные советы украинским властям будут давать их западные партнеры. Пока, по его словам, "толковых советов не слышно".

Американские переговорщики посетили Россию и Украину 5–6 сентября. После встречи с Путиным они отправились на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем вернулись в США.

Уиткофф после визитов в Москву и Киев сообщил о большом прогрессе, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных переговоров. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Киевом.

8 сентября Путин и Трамп провели новый телефонный разговор, при этом разговор лидеров фокусировался на вопросах украинского урегулирования. Президент России положительно оценил усилия США по поиску путей разрешения конфликта.