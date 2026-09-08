Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 21:34

Политика

Ушаков рассказал о предложениях Путина Трампу по завершению украинского конфликта

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обозначил, что американская сторона могла бы реально предпринять для скорейшего завершения военных действий на Украине. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, в ходе беседы глава государства дал объективный анализ происходящего в зоне спецоперации и перспектив достижения ее задач.

"Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий", – сказал Ушаков, не уточнив деталей предложений.

Разговор между Путиным и Трампом состоялся 8 сентября. Беседа фокусировалась на вопросах украинского урегулирования. Звонок длился час, был "конструктивным и весьма откровенным", но носил конфиденциальный характер, отметил помощник президента РФ.

Во время разговора глава Белого дома проводил мысль о необходимости завершения конфликта, а также отметил, что это открыло бы перспективы для восстановления отношений между Россией и США.

Ушаков сообщил о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Читайте также


политика

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика