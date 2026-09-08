Ушаков рассказал о предложениях Путина Трампу по завершению украинского конфликта

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Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обозначил, что американская сторона могла бы реально предпринять для скорейшего завершения военных действий на Украине. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, в ходе беседы глава государства дал объективный анализ происходящего в зоне спецоперации и перспектив достижения ее задач.

"Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий", – сказал Ушаков, не уточнив деталей предложений.

Разговор между Путиным и Трампом состоялся 8 сентября. Беседа фокусировалась на вопросах украинского урегулирования. Звонок длился час, был "конструктивным и весьма откровенным", но носил конфиденциальный характер, отметил помощник президента РФ.

Во время разговора глава Белого дома проводил мысль о необходимости завершения конфликта, а также отметил, что это открыло бы перспективы для восстановления отношений между Россией и США.