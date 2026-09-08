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08 сентября, 20:01

Шоу-бизнес

Настя Каменских заявила о потере голоса после перехода на украинский язык

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Участница украинского дуэта "Потап и Настя" Анастасия Каменских рассказала, что у нее пропал голос после того, как она перешла на украинский язык. Об этом она заявила в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в России иноагентом).

По словам певицы, у нее вылезла киста, и она потеряла голос. Каменских отметила, что ее психолог связал проблему со сменой языка и порекомендовал снова перейти на русский язык. Артистка согласилась с мнением специалиста и объяснила ухудшение здоровья психосоматикой.

Ранее суд на Украине заочно приговорил к 12 годам лишения свободы певицу Таисию Повалий за поддержку России. Приговор также подразумевает конфискацию всего имущества исполнительницы и передачу в собственность государства прав на музыкальные произведения.

Кроме того, Минкульт Украины внес лидера российской группы The Hatters Юрия Музыченко в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

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