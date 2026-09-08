В подмосковном Клину водитель Peugeot сбил девочку на пешеходном переходе

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

В подмосковном Клину водитель автомобиля Peugeot сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщило ГУ МВД России по области.

По данным ведомства, девочка получила телесные повреждения, ее госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ГУ МВД добавили, что по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

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