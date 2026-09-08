Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 19:10

Происшествия

В Индии женщина упала с обрыва, спасаясь от медведя

Фото: 123RF.com/bseara

В индийском штате Уттаракханд женщина сорвалась со скалистого уступа и погибла, пытаясь убежать от агрессивного медведя. Об этом сообщает Garhwal Post.

По данным издания, пострадавшая вместе со знакомой направлялась в другой населенный пункт, когда на пути им встретился хищник. Чтобы спастись, одна из женщин бросилась к скалистому уступу, но упала с высоты и получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Вторая женщина также была ранена, однако на помощь быстро прибежали односельчане и спасли ее.

Происшествие вызвало недовольство местных жителей. Они опасаются посещать лес для сбора дров или корма для скота и требуют от властей немедленно поймать животное, а также усилить патрулирование.

Ранее в Иркутской области правоохранители только за один день выявили 17 случаев выхода медведей к людям. В частности, в Братске животное напало на 52-летнего охотника в районе горы Солдатской. Зверя убили, а пострадавшего мужчину доставили в медучреждение.

Следы медведей заметили в Подмосковье

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика