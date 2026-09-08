В Индии женщина упала с обрыва, спасаясь от медведя

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В индийском штате Уттаракханд женщина сорвалась со скалистого уступа и погибла, пытаясь убежать от агрессивного медведя. Об этом сообщает Garhwal Post.

По данным издания, пострадавшая вместе со знакомой направлялась в другой населенный пункт, когда на пути им встретился хищник. Чтобы спастись, одна из женщин бросилась к скалистому уступу, но упала с высоты и получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Вторая женщина также была ранена, однако на помощь быстро прибежали односельчане и спасли ее.

Происшествие вызвало недовольство местных жителей. Они опасаются посещать лес для сбора дров или корма для скота и требуют от властей немедленно поймать животное, а также усилить патрулирование.

Ранее в Иркутской области правоохранители только за один день выявили 17 случаев выхода медведей к людям. В частности, в Братске животное напало на 52-летнего охотника в районе горы Солдатской. Зверя убили, а пострадавшего мужчину доставили в медучреждение.