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08 сентября, 11:19

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Эколог Рыбальченко: при встрече с медведем нельзя отворачиваться и убегать

Эколог рассказал, как вести себя при встрече с медведем

Фото: 123RF.com/masikmichal

При неожиданной встрече с медведем в лесу важно сохранять спокойствие и не провоцировать животное на нападение. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта по стратегическому управлению экологией Илью Рыбальченко.

По словам специалиста, при появлении хищника нельзя кричать, резко двигаться, убегать или поворачиваться к нему спиной. Также не следует пытаться самостоятельно прогнать медведя. Нужно медленно отойти от животного в безопасное места и вызвать спасателей по номеру 112.

Рыбальченко отметил, что отступать нужно спокойно и уверенно. При этом демонстративная атака со стороны медведя не всегда означает, что зверь намерен перейти к непосредственному нападению.

Если животное все же атаковало, эксперт советует лечь на живот, закрыть шею сцепленными руками и широко расставить ноги, чтобы медведю было сложнее перевернуть человека. Рюкзак при этом рекомендуется оставить на спине – он может обеспечить дополнительную защиту.

Специалист добавил: если эти меры не помогли остановить нападение, следует активно защищаться всем, что есть под рукой. В первую очередь нужно прикрывать голову и шею, а удары направлять в область морды.

При этом лучший способ избежать опасной встречи – заранее позаботиться о том, чтобы не привлечь медведя во время пребывания в лесу, подчеркнул эксперт.

Ранее в Иркутской области правоохранители только за один день выявили 17 случаев выхода медведей к людям. Они были замечены в Иркутском районе, Ангарске, Нижнеилимском районе, Усть-Илимске, Тайшете и поселке Чунском.

Кроме того, в региональном управлении МВД заявили, что в Братске животное напало на 52-летнего охотника в районе горы Солдатской. После ЧП зверя убили. Пострадавшего мужчину доставили в медучреждение.

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