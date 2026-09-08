RUV: Исландия вызвала посла США из-за карты Трампа с американским флагом

Фото: truthsocial.com/Donald J. Trump

Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир вызвала посла США Билли Лонга после публикации Дональдом Трампом карты с изображением Исландии под американским флагом. Об этом сообщила телерадиокомпания RUV.

На встрече исландская сторона заявила американскому дипломату, что публикация является абсолютно неприемлемой. На размещенной Трампом в Truth Social карте американским флагом были отмечены США, Канада, Гренландия, Исландия и ряд территорий Центральной Америки.

Ранее Трамп, на фоне обострения торговых противоречий между США и Канадой, выступил с инициативой переименования географических объектов. В частности, политик предложил называть Мексиканский залив "заливом Америки", а озеро Онтарио – "озером Америка".

Кроме того, американский президент сожалел о том, что Ормузский пролив нельзя переименовать в "пролив Трампа".