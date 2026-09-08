"Активные граждане" выбрали интересные мероприятия летней экспедиции "Природа Москвы"

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования, посвященного программе летней экспедиции "Природа Москвы". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Участники определили наиболее интересные темы лекций, форматы экопрогулок и оценили новые аудиомаршруты по природным территориям города. В опросе приняли участие свыше 140 тысяч москвичей.

Экспедиция "Природа Москвы" проходила с 1 июня по 31 августа в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". Всего были задействованы 9 площадок: экоцентры "Воробьевы горы", "Битцевский лес", "Терлецкий", "Кузьминки", "Экошкола "Кусково", "Лесная сказка", "Лосиный остров. Красная Сосна", "Музей природы" и парк искусств "Музеон".

Горожане узнавали больше о природе города, обучались новым экопривычкам. Участвуя в мероприятиях, они получали штампы, которые конвертировались в баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Выявление самых популярных форматов позволит развивать программу дальше уже с учетом пожеланий граждан. Например, очень востребованными стали лекции о столичных диких животных – за них проголосовали 25% участников опроса. Еще 24% отдали предпочтение изучению природных мест Москвы и сохранению биоразнообразия. А 20% человек положительно оценили программу изучения экосистемы водоемов города.

Среди экскурсий самой популярной стала прогулка "Природа и история", в ходе которой участники посещали интересные места и узнавали о них много нового. Ее отметили 30% опрошенных. Далее следует экопрогулка "Сад здоровья", где проводились дыхательные практики и "лесные ванны" – 25% голосов. И еще по 22% получили ботаническая экскурсия с изучением растительного мира и орнитологическая с наблюдением за птицами.

Отдельный вопрос касался аудиопрогулки "Войди в зеленый мир" в столичной части национального парка "Лосиный остров", где горожане узнавали о его истории, а также аудиогида "Деревья говорят" в парке искусств "Музеон" – он предлагал занимательные факты о деревьях. 63% участников опроса положительно оценили их. Еще 36% человек заявили, что только собираются посетить маршруты.

В настоящий момент в городе стартовал осенний сезон экспедиции "Природа Москвы". Стать участником мероприятий можно до 30 ноября.

Ранее в Пресненском районе открылся второй городской экологический центр, в котором москвичи будут учиться сортировке мусора и узнавать о переработке. Там проводятся лекции и мастер-классы, а также принимаются разные виды отходов.

