Роспотребнадзор запросил у Турции информацию об отравлении туристов из РФ

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Роспотребнадзор направил запросы в министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стали публикации в СМИ о том, что отдыхающие в отеле Nova life hotel в районе Конаклы в Аланье пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Ведомство просит турецкую сторону предоставить официальные данные о результатах расследования и оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

При этом в самом отеле РИА Новости опровергли сообщения от отравлении.

"Данные сообщения не соответствуют действительности, гости отеля отдыхают как обычно", – указали в Nova life hotel.

В Роспотребнадзоре напомнили туристам о необходимости соблюдать меры профилактики. При ухудшении самочувствия, появлении высокой температуры, озноба, рвоты, диареи или других симптомов необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее два человека были госпитализированы с кишечной инфекцией в селе Большие Извалы Липецкой области. Прокуратура региона контролировала установление обстоятельств массового заболевания жителей. По данным СМИ, всего заболевание выявили у 12 человек, в том числе у пятерых детей.

