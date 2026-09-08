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08 сентября, 15:49

Происшествия

Нетрезвый пассажир рейса Дубай – Санкт-Петербург напал на бортпроводников

Фото: vk.ru/utszfo

Нетрезвый пассажир рейса Дубай – Санкт-Петербург напал на бортпроводников, его обезвредили сотрудники транспортной полиции, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО.

По данным ведомства, 27-летний петербуржец, будучи на борту самолета в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок. Словесный конфликт с бортпроводниками перерос в то, что он нанес им удары в лицо и живот.

На неоднократные требования и замечания бортпроводников мужчина не реагировал, поэтому к самолету вызвали сотрудников транспортной полиции.

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", ему грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее самолет Airbus A321neo, летевший по маршруту Хабаровск – Новосибирск, выполнил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за дебошира. У трапа его встречал наряд транспортной полиции. Затем специалисты аэропорта выполнили необходимое наземное обслуживание и дозаправку.

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