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08 сентября, 21:16

Политика

Лавров заявил, что Запад "озверело" требует возвращения Украины к границам 1991 года

Фото: kremlin.ru

Некоторые европейские политики "озверело" требуют возвращения Украины к границам 1991 года, что поставило бы крест на правах всех людей русской культуры, проживающих на этой территории. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью для Первого канала.

"Помимо тех, кто озверело – другого слова не подберу – требуют вернуть границы 1991 года, чтобы опять отдать в настоящий концлагерь людей русской культуры, столетиями живших на этих землях, – помимо этих людей, есть еще такая группа, у которой периодически мы наблюдаем признаки реализма", – сказал министр.

Он обратил внимание, что некоторые европейские лидеры начали говорить о необходимости срочного прекращения огня, однако, по мнению Лаврова, за такими призывами скрывается стремление выиграть время.

Ранее глава МИД отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер в диалоге с Россией по украинскому конфликту не требуют невозможного и не выдвигают несправедливых условий. По словам Лаврова, Москва не откажется от переговоров, если они будут направлены на решение кризиса, а не на ультиматум.

Лавров заявил, что Россия не пойдет на договоренности без баланса интересов

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