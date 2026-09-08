Пентагон призвал НАТО готовиться к "затяжному конфликту" на Украине

Фото: depositphotos/icholakov01

НАТО должна быть готова к затяжному конфликту на Украине. Об этом замминистра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил на заседании западной контактной группы, координирующей поставки оружия Киеву, передает ТАСС.

"Мы должны быть готовы к затяжному конфликту, а также к тому, что потребности Украины будут сохраняться еще месяцами и годами", – указал Колби, уточнив, что Вашингтон тоже должен быть готов к другим вероятным чрезвычайным ситуациям.

Замминистра отметил, что такие реалии повышают важность сохранения поддержки Украины Европой и ускорения ею темпов перевооружения и реиндустриализации. Он призвал Североатлантический альянс "трезво оценивать перспективы" урегулирования украинского конфликта и ситуацию в Европе. Он напомнил, что цель США – прочный мир и Вашингтон поддерживает все усилия в этом направлении.

Замминистра также указал, что Соединенные Штаты готовы продавать Европе для Украины современные системы вооружений, включая перехватчики систем ПВО.

"Мы уверены, что наши союзники могут и будут вести за собой, поддерживая самооборону Украины", – заключил Колби.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон продолжает помогать Киеву в пределах своих возможностей. По его словам, американские власти должны ставить интересы страны на первое место. При этом политик отметил необходимость поддержания контактов с российской стороной с "практической точки зрения", в том числе из-за ядерного потенциала Москвы.