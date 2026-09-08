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08 сентября, 18:38

Происшествия

Рэпер Navai возместил ущерб после ДТП в центре Москвы

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) полностью возместил ущерб от ДТП, в результате которого он повредил бордюр и светофор в центре Москвы. Об этом сообщил представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Кунцевском суде, где рассматривается иск к артисту, передает РИА Новости.

Представитель ЦОДД рассказал, что от ответчика были получены документы, которые подтверждают оплату причиненного материального ущерба, а также расходы, понесенные учреждением за подачу иска в суд. В настоящее время стороны согласовывают отказ от исковых требований с департаментом транспорта Москвы.

Судья дала представителю ЦОДД время на решение вопроса об отказе от иска. В связи с этим заседание отложено на 23 сентября.

По данным SHOT, музыкант выплатил ЦОДД 91,2 тысячи рублей за поврежденный светофор и еще 4 тысячи рублей госпошлины. Деньги поступили через два месяца после того, как организация подала иск к артисту.

Артист попал в ДТП на Зубовском бульваре вечером 5 мая. Спорткар Ferrari, в котором был певец, развернуло. После машина подлетела и врезалась в столб и тротуар. Очевидцы сообщали, что после аварии исполнитель якобы переоделся и хотел скрыться в черной машине Toyota Camry, оставаясь при этом неподалеку от места ДТП.

В результате ДТП никто не погиб и не пострадал. Сам артист сообщил, что причиной аварии стали плохие гоночные колеса. Он уточнил, что ехал небыстро, скорость авто составляла около 60–65 километров в час.

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