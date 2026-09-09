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Политика

США атаковали второй танкер Ирана в Персидском заливе

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Вооруженные силы США нанесли удар по второму иранскому нефтяному танкеру в Персидском заливе. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

По ее данным, атака произошла около острова Джаск. Экипаж судна уже погрузился на шлюпки и направляется к острову.

На фоне американских ударов ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) призвали экипажи танкеров, находящихся у портов Бахрейна и Кувейта, немедленно покинуть свои суда. В заявлении КСИР говорится, что эти суда будут атакованы, поскольку порты принимают "террористов" и являются соучастниками их действий.

Ранее силы США атаковали еще один нефтяной танкер Ирана в Персидском заливе. Инцидент произошел в четырех милях от острова Харк. По данным журналистов, в результате удара никто не пострадал.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты могут "очень скоро" нанести удар по предполагаемому иранскому ядерному объекту, расположенному близ Натанза под горой Коланг Газ-Ла. Трамп также признался, что не знает, когда завершится конфликт между США и Ираном.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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