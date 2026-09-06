Иран атаковал баллистическими ракетами американские военные корабли

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о нанесении ударов баллистическими ракетами по корабельной группе ВМС США. Об этом сообщает агентство IRNA.

Целью стали американские авианосец и эсминец, которые, по версии иранской стороны, препятствовали передвижению иранских судов и участвовали в морской блокаде.

По данным КСИР, после ракетной атаки поврежденные корабли покинули район боевых действий.

Ранее КСИР заявил об ударах по трем судам США и трем танкерам в Ормузском проливе. Там подчеркнули, что атаки стали ответом на американские удары по иранским танкерам.