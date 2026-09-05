Путин и Собянин открыли первые пять станций Рублево-Архангельской линии метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева". Церемония прошла в День города, 5 сентября.

Новая линия стала 17-й и получила графитовый цвет. Пусковой участок протяженностью 8,7 километра включает 5 станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей районов Пресненского, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк: для них поездки в центр станут в 3 раза быстрее.

Пассажиры нового участка смогут делать пересадки на МЦК и 3 линии метро: Солнцевскую, Филевскую и Большую кольцевую. Ожидается, что сразу после открытия на участке будет совершаться более 90 тысяч поездок в сутки, а в 2030 году их количество вырастет почти на 50%, до 130 тысяч. Пересадками на другие линии ежедневно будут пользоваться свыше 65 тысяч пассажиров.

Все станции, открытые в 2026 году, построены с учетом максимального комфорта. В вестибюлях установлены автоматы по продаже билетов и турникеты столичного производства, поддерживающие оплату всеми доступными способами, включая биометрию. На платформах новых станций и в тоннелях проведена высокоскоростная мобильная сеть 4G. Кроме того, на станциях смонтировано 160 цифровых табло.



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Перевозить пассажиров будут современные отечественные поезда "Москва-2026" со сквозными проходами, широкими дверями, разъемами для зарядки устройств, обновленными сиденьями без металлических стыков и увеличенной вместимостью вагонов. На линию вышли 12 составов, что позволит обеспечить комфортные интервалы движения.

На начальном этапе линию будет обслуживать электродепо "Солнцево", а в дальнейшем – новое электродепо "Новорижское", строительство которого планируется завершить в следующем году. Тогда же должен открыться второй участок – от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Липовой Рощи", а следующий – от "Новорижской" до "Изумрудных холмов" – в 2030 году. К этому времени, как ожидается, пассажиропоток на линии увеличится почти в 3 раза и превысит 250 тысяч пассажиров в сутки.

Станция "Деловой центр"

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Станция "Деловой центр", ранее работавшая в составе Большой кольцевой линии, расположена в центре ММДЦ Москва-Сити на пересечении Тестовской улицы и Пресненской набережной. Ее глубина составляет 24,5 метра, она имеет 2 подземных вестибюля и 2 лифта для маломобильных пассажиров. Оформление станции выполнено в светлых тонах с использованием преимущественно металла и стекла.

"Деловой центр" входит в один из крупнейших пересадочных узлов города, объединяющий 6 линий рельсового каркаса: Филевскую, Солнцевскую и Рублево-Архангельскую линии метро, МЦК, МЦД-1 и МЦД-4. 8 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта обеспечивают подвоз пассажиров к транспортному узлу, перевозя более 50 тысяч человек в день. Для улучшения сообщения с "Деловым центром" и "Москва-Сити" планируется изменить маршрутную сеть наземного пассажирского транспорта.

Ожидается, что новой станцией будут пользоваться более 21 тысячи пассажиров в сутки, а к 2030 году – свыше 33 тысяч. В целом суточный пассажиропоток в районе "Москва-Сити" сейчас превышает 100 тысяч человек, а к 2030 году должен вырасти до 170 тысяч.

Станция "Шелепиха"

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Станция "Шелепиха" также ранее входила в состав БКЛ. Она расположена вблизи пересечения Шмитовского проезда и Шелепихинского шоссе, там менее чем за 2 минуты можно перейти на одноименную станцию МЦК. Прогнозируется, что этой пересадкой ежедневно будут пользоваться более 6 тысяч человек.

Глубина заложения станции – 20 метров. Есть 2 вестибюля и 2 лифта. Станция оформлена в светлых тонах с вкраплениями желтого цвета. Черный потолок и своды колонн создают иллюзию простора. Прогнозируемый пассажиропоток: более 18 тысяч человек в сутки, к 2030 году – свыше 28 тысяч. Для подвоза пассажиров к станции предусмотрено 6 маршрутов наземного городского транспорта, отличающихся удобством.

Станция "Звенигородская"

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Новая станция "Звенигородская" находится у пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. В пешей доступности – причал "Сердце столицы" первого маршрута регулярного речного электротранспорта.

Станция глубиной 28,4 метра имеет 2 вестибюля и оборудована 8 лифтами. Архитектурный образ формируют светлые пространства и динамичные формы колонн. Колористическое решение комплекса выполнено в монохромной гамме, в основной массе – яркие светлые тона с контрастными темными тонами путевых стен. Потолок и колонны облицованы трехслойными алюминиевыми панелями, полы и стены вестибюлей – натуральным гранитом.

В дизайне путевых стен и кассовых залов центральное место занимают художественные панно из бронзы и латуни, на которых изображены достопримечательности Звенигорода, одного из самых древних городов Подмосковья. Наземные павильоны имеют простую трапециевидную форму. Особое внимание привлекают наклонные входные порталы, отделанные белыми металлическими панелями.

Ожидается, что станцией будут пользоваться свыше 15 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году – более 30 тысяч. Для местных жителей время поездки до БКЛ сократится в 5 раз (с 25 до 5 минут), до "Москва-Сити" – в 6 раз (с 30 до 5 минут).

Станция "Звенигородская" прошла благоустройство, которое включает в себя создание комфортных подходов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Чтобы пассажирам было удобнее добираться, рядом со станцией проложены 4 маршрута наземного городского транспорта.

Станция "Народное Ополчение"

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Станция "Народное Ополчение" расположена вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова и является пересадочной на одноименную станцию БКЛ. В пешей доступности находится один из крупнейших стационаров Москвы – ГКБ № 67 им. Ворохобова.

Глубина заложения станции – 24 метра, она имеет 2 вестибюля и 6 лифтов. В оформлении использованы 2 ряда ярко освещенных колонн сложной формы, полы облицованы светло-серым гранитом, путевые стены – алюминиевыми сотовыми панелями черного и красного цвета. На путевых стенах размещены декоративные металлические панели, посвященные героям народного ополчения, с красной звездой по центру.

Напротив турникетов пассажиры увидят тематический барельеф с подсветкой и экранами, на которых расположены фотографии ополченцев и историческая информация о событиях Великой Отечественной войны.

Прогнозируемый пассажиропоток – более 12 тысяч человек в сутки, к 2030 году – 14 тысяч. Жители соседних районов теперь будут добираться до "Москва-Сити" в 3 раза быстрее: за 10 минут вместо прежних 30. Ежедневно пересадкой между Рублево-Архангельской линией и БКЛ будут пользоваться более 40 тысяч пассажиров, а в 2030 году их число может вырасти в 2 раза. Пересадка между ветками займет менее 2 минут.

Для улучшения инфраструктуры станция оборудована комфортными путями доступа, остановками и пешеходными переходами. Вблизи станции будут курсировать 11 маршрутов наземного городского транспорта.

Станция "Бульвар Генерала Карбышева"

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Станция "Бульвар Генерала Карбышева" расположена параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева. Глубина заложения составляет 18,6 метра. Станция имеет 2 вестибюля и 6 лифтов.

В дизайне преобладают светло-серые и белые тона, ключевую роль играет светодиодное освещение. Колонны платформы украшены художественными барельефами, посвященными военным инженерам, а на путевых стенах размещена золотая звезда Героя Советского Союза – звания, которого в 1946 году посмертно был удостоен погибший в концлагере Маутхаузен генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев.

Остекленные входные павильоны трапециевидной формы облицованы белыми металлическими панелями, их оформление посвящено различным направлениям боевой работы инженерных войск.

Открытие новой станции значительно улучшило транспортную доступность для 300 тысяч жителей районов Щукино и Хорошёво-Мнёвники. Кроме того, ею будут активно пользоваться работники крупных научных и образовательных организаций, таких как Геологический институт имени Карпинского, Курчатовский институт, Московский городской педагогический университет, Московский технический университет связи и информатики, а также Колледж полиции.

Ожидается, что станцией будут пользоваться 24 тысячи пассажиров в сутки, а к 2030 году – 25 тысяч. До "Москва-Сити" местные жители смогут добираться в 3 раза быстрее – за 15 минут вместо 45, также на 10 минут сократится время в пути до БКЛ.

В процессе благоустройства станция получила новые подходы, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Для удобства пассажиров рядом будут проходить 12 маршрутов общественного транспорта.

Перспективы Рублево-Архангельской линии

Рублево-Архангельская линия общей длиной 27,6 километра с 12 станциями пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и в перспективе в Красногорск. На ветке будут предусмотрены удобные и быстрые пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Благодаря комфортным пересадкам на МЦК и БКЛ пассажиры получат множество вариантов мультимодальных маршрутов и смогут быстро добраться до любой точки города.

Кроме того, Рублево-Архангельская линия свяжет 2 крупнейших деловых квартала – "Москва-Сити" и "СберСити" в новом районе Рублево-Архангельское, они будут иметь прямую связь, поездка займет 30 минут.

Линия обеспечит транспортное обслуживание порядка 1 миллиона нынешних и будущих жителей 7 районов Москвы (Пресненского, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино, Строгино, Хорошёво-Мнёвники, Кунцево), включая кварталы реновации и территории комплексной застройки, а также подмосковного Красногорска. Пассажиры получат пересадки на БКЛ, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и МЦК – ежедневно ими будут пользоваться свыше 175 тысяч человек.

Будут организованы и новые маршруты для комфортных мультимодальных перемещений по городу: пассажиры получат возможность совершать удобные и быстрые пересадки на Большую кольцевую, Солнцевскую, Филевскую и Арбатско-Покровскую линии метро, а также МЦК и МЦД (ежедневное число пассажиров, использующих пересадки, превысит 167 тысяч человек).

Кроме того, улучшится транспортная доступность перспективного района "СберСити" с 65 тысячами жителей и более 70 тысячами рабочих мест, популярных мест отдыха в Строгине, снизится нагрузка на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии, а на Рублевском шоссе, проспекте Маршала Жукова и Новорижском шоссе станет на 10% свободнее.

Этапы строительства Рублево-Архангельской линии

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Первые две станции будущей ветки – "Деловой центр" и "Шелепиха" – были открыты в 2018 году в составе БКЛ. С 2024 года они временно закрывались для интеграции с Рублево-Архангельской линией. Строительство участка от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" протяженностью 12,7 километра с 6 новыми станциями началось в 2021 году.

В 2024–2025 годах стартовало строительство участка от "Липовой Рощи" до "Новорижской" протяженностью 6 километров с двумя станциями – "СберСити" и "Новорижская". В перспективе планируется продление линии в Красногорск с размещением станций "Красногорск" и "Изумрудные холмы" (рабочие названия).

Проектирование Рублево-Архангельской линии велось с применением технологии информационного моделирования, что позволило сократить сроки. Для участка "Шелепиха" – "Бульвар Генерала Карбышева" создано 134 цифровых информационных модели – "цифровые двойники" станций, пристанционных сооружений и перегонов.

В октябре прошлого года тоннелепроходческий комплекс "Лилия" завершил проходку большого тоннеля диаметром 10 метров между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор", а 15 января 2026-го начал сооружение такого же тоннеля от "Серебряного Бора" до "Строгина".

Второй щит-гигант "Мария" стартовал от "Липовой Рощи" в сторону "Строгина" в июле 2025 года, а завершил работу в июне текущего года. В феврале – апреле 2025 года тоннелепроходческие комплексы "Натали" и "Виктория" начали проходку перегонных тоннелей между станциями "СберСити" и "Липовая Роща", которую завершили 26 февраля текущего года.

В июле 2025-го щит "Александра" приступил к сооружению левого перегонного тоннеля между станциями "СберСити" и "Новорижская", а в октябре того же года комплекс "София" начал проходку правого тоннеля.

Итоги программы метростроения

Начиная с 2011 года правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию более 270 километров линий, 130 станций и 14 электродепо, включая вагоноремонтный завод "Братеево", Московского метрополитена и МЦК. Совместно с РЖД введены в эксплуатацию линии наземного метро МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4: 303 километра путей и 138 станций.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов назвал возведение метро одним из приоритетных проектов столицы. В городе одновременно ведется строительство 25 станций подземки. По уточнению Ефимова, только создание трех новых станций Рублево-Архангельской линии потребовало значительного объема земляных и монолитных работ: с учетом оборотных тупиков на них разработано свыше 750 тысяч кубометров грунта и уложено свыше 130 тысяч кубометров монолитного железобетона.

Недавно Собянин объявил, что Таганско-Краснопресненскую линию продлят в район Куркино. После станции "Планерная" появятся две новые платформы, одну из которых предлагается назвать "Новокуркинское шоссе" или "Химкинская". Предварительно, протяженность нового участка фиолетовой ветки составит 5,1 километра. Реализация проекта займет 3–4 года.