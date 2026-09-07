Иммерсивное полотно из флорентийской мозаики появится на станции "Южный порт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Флорентийскую мозаику из натурального гранита с изображением торгового порта на Москве-реке разместят у эскалаторов станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Часть изображения будет переходить на участок пола, примыкающий к стене, что создаст эффект трехмерного полотна.

Как уточнил вице-мэр, сейчас на объекте идут работы по выносу наружных инженерных сетей, устройству временных дорог и строительству ограждающих конструкций котлована. Для создания мозаики используется гранит самых разных цветов, а также несколько видов мрамора, которым украсят некоторые стены. Центральной темой оформления станет советское и российское кораблестроение.

Кроме того, украсят и платформы станции. Потолок будет состоять из декоративных цилиндрических сводов. А из узоров кирпича создадут архитектурные порталы и колонны.

В вестибюле в арочных нишах сделают композиции, где будут изображены мировые порты, добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Они будут выполнены из перфорированного металла, а дополнительная подсветка сделает акцент на индустриальной эстетике. Возле эскалаторов создадут двухуровневое освещенное пространство, которое визуально соединит разные ярусы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул значимость новой станции для города. Благодаря "Южному порту" жители Южнопортового района смогут быстрее доезжать до центра.

Планируется, что строительство станции будет завершено в 2030 году. Она также должна улучшить транспортную доступность района Печатники.

Ранее Сергей Собянин сообщил о будущем продлении Таганско-Краснопресненской линии в район Куркино. После станции "Планерная" появятся две новые платформы, одну из которых могут назвать "Новокуркинское шоссе" или "Химкинская". Длина планируемого участка составит 5,1 километра. Реализация проекта займет 3–4 года.