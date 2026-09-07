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Глава евродипломатии Кая Каллас отменила создание группы высокого уровня по обороне Евросоюза. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету Politico.

Инициатива была предложена 1 сентября 2026 года на встрече министров обороны в Ирландии. Отказ от нее связан с давлением Германии и Италии. Противники предложения опасались, что новая структура продублирует работу Еврокомиссии и пересечется с полномочиями еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса.

Каллас долго сопротивлялась, но в итоге уступила. Это решение может подорвать позиции бывшего премьер-министра Эстонии, которая активно выступает против франко-германских планов реформирования Европейской службы внешних связей, уверены журналисты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила главу дипломатии Евросоюза со старухой Шапокляк из произведений Эдуарда Успенского о Крокодиле Гене и Чебурашке.

Дипломат пояснила, что Каллас живет по принципу этой антагонистки: "хорошими делами прославиться нельзя". Так она ответила на вопрос о том, почему глава евродипломатии не понимает, что санкции против России не работают.

