Захарова сравнила Каллас с Шапокляк из-за санкций

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас со старухой Шапокляк из серии произведений Эдуарда Успенского о Крокодиле Гене и Чебурашке. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Захаровой, Каллас живет по принципу антагонистки Шапокляк: "Кто людям помогает, тот тратит время зря – хорошими делами прославиться нельзя". Так она ответила на вопрос о том, почему глава евродипломатии не понимает, что санкции против России не работают, и продолжает анонсировать новые рестрикции.

Ранее Каллас заявила, что 22-й пакет антироссийских санкций будет самым масштабным с начала СВО. Она уточнила, что после его принятия число подсанкционных российских физических и юридических лиц увеличится на треть.

Согласовать очередные рестрикции планируется уже осенью этого года. При этом ограничения коснутся новых секторов экономики и должны ослабить российский экспортный потенциал.

