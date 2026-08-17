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17 августа, 11:34

Происшествия

Основатель "Рольфа" Сергей Петров заочно осужден на 9 лет

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил основателя крупнейшего в России автодилера "Рольф" Сергея Петрова к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Мужчина признан виновным в совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Речь идет о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.

Приговор в силу не вступил. Сторона защиты, настаивающая на оправдании, намерена его обжаловать.

Петрова заочно арестовали в 2019 году. Приговор Басманного суда Мосгорсуд счел законным. В том же году Петрова объявили в международный розыск.

По версии следствия, основатель "Рольфа" вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил средства компании на счета подконтрольной кипрской Panabel Limited. Для этого он сделал подложный договор купли-продажи о приобретении "Рольфом" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости.

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