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07 августа, 10:01

Происшествия

ФСБ задержала в Москве более 20 работников нелегальных криптообменников

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ совместно с полицией пресекли деятельность девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты в бизнес-центре "Москва-Сити". Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Москве задержаны более 20 работников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские кол-центры легализовывали похищенные у россиян деньги.

По данным ФСБ, каналы координировались из-за границы, а через них выводились средства, похищенные у граждан в результате дистанционного мошенничества.

Ранее сообщалось, что в 2025–2026 годы российские суды вынесли не менее 22 приговоров молодым людям, которых вовлекли в схемы телефонных мошенников через сервис знакомств "Дайвинчки".

Чаще всего осужденные выполняли роль курьеров – забирали деньги у потерпевших, отвозили их в обменные пункты или переводили в криптовалюту, получая за это небольшой процент. 16 фигурантов полностью признали вину, трое – частично, еще трое ее отрицали.

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