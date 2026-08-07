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07 августа, 12:49

Транспорт

25 станций метро одновременно строят в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве одновременно ведется строительство 25 станций метро. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью телеканалу Москва 24.

"По строительству метро – это один из наших приоритетных проектов. Мэром Москвы утверждена программа строительства метро до 2030 года", – заявил Ефимов.

В настоящее время продолжается возведение Троицкой линии, активно строится Рублево-Архангельская линия, первый участок которой планируют открыть в этом году. Также разворачивается строительство Бирюлевской линии, продолжаются работы на станциях "Гольяново", "Достоевская" и "Южный порт".

"Мы смотрим, как развивается город, какие поступают градостроительные запросы от девелоперов и инвесторов", – добавил вице-мэр.

Ефимов также рассказал, что сейчас рассматриваются несколько сценариев развития метро до 2035 года.

Ранее Сергей Собянин констатировал, что строительство метро в Москве вышло на максимальный темп работ за 5 лет. С начала года проложено 14,7 километра тоннелей, на этапе строительства находились 25 станций и работали 10 тоннелепроходческих механизированных комплексов. До 2030 года в городе планируется создать 69,1 километра линий, 29 станций и 3 новых электродепо.

"Интервью": Владимир Ефимов – о строительстве в Москве

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