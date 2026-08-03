Собянин: станцию метро "Южный порт" выполнят в индустриальном стиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцию "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена оформят в духе индустриальной архитектуры. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

"Территория бывшей промзоны "Южный порт" переживает масштабную реорганизацию. Возводятся бизнес-центры, жилые комплексы, гостиницы, торговые галереи. Но в советское время там работал один из крупнейших грузовых портов Москвы. Район был плотно застроен складами и цехами", – написал мэр столицы.

По его словам, при проектировании станции специалисты решили сделать историческую отсылку и разработали концепцию станции в индустриальном стиле. Во внешнем облике объекта будут сочетаться конструктивизм и модернизм. Главной особенностью станции станет интеграция автодорожного тоннеля.

Основным материалом отделки будет клинкерный кирпич терракотового оттенка, а акцент сделают на арки и своды на потолке и стенах.

Эскалаторную зону украсят наборной мозаикой из разных пород натурального камня с панорамой торгового порта. Там же специалисты создадут эффект "второго света", при котором сделают двухуровневое освещенное пространство. Похожий прием был использован на станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро.

В вестибюлях планируется установить акцентное остекление, которое разделит внутреннее пространство станционного комплекса на две зоны – наземную и подземную.

Работы завершат в 2030 году. Мэр Москвы добавил, что станция улучшит транспортную доступность Южнопортового района.

Ранее Собянин принял участие в завершении проходки второго перегонного тоннеля между станциями столичного метрополитена "Щелковская" и "Гольяново". Новый участок линии протянется на 2,6 километра. Конечная станция "Гольяново" будет находиться вдоль Уссурийской улицы на пересечении с Сахалинской и Хабаровской улицами.

