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02 июня, 11:08

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Стартовала проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" Бирюлевской линии метро. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

Тоннелепроходческому щиту "Елена" предстоит преодолеть почти 1,5 километра под действующими тупиками станции "ЗИЛ" Троицкой линии, железнодорожными путями и посадочной платформой МЦК ЗИЛ. Завершить работы планируется в 2027 году.

Это уже пятый тоннель, строительство которого началось в рамках создания Бирюлевской линии. На станции "ЗИЛ" завершены работы по разработке грунта и переносу инженерных коммуникаций из зоны строительства. На станции "Остров Мечты" завершается этап земляных работ. На обеих станциях продолжается устройство основных конструкций.

Бирюлевская линия станет седьмой новой линией московского метро, появившейся за последние годы. Ожидается, что после запуска она улучшит транспортное обслуживание более миллиона жителей и работников восьми районов столицы. По прогнозам, ежедневный пассажиропоток линии превысит 165 тысяч человек.

Ранее стало известно, что ТПМК "София" и "Александра" прошли половину длины перегонов между станциями "Рублево-Архангельское" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метро. Первый комплекс работает на правом тоннеле, он прошел чуть более 1 километра.

В свою очередь, второй прокладывает левый тоннель, в котором преодолел уже около 1,5 километра. В совокупности оба прошли 2,5 километра из общего объема работ в 5 километров.

В Москве продолжается строительство Бирюлевской линии метро

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